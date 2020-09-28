Главреда "Наша Ніва" судят за участие в шествии: "Выкрикивал "Жыве Беларусь!", требовал перемен, хлопал в ладоши"

Егор Мартинович со своим адвокатом. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ.

Утром 28 сентября в суде Заводского района Минска начал рассматривать административное дело в отношении Егора Мартиновича, главного редактора издания "Наша Нива". Ему вменяется часть 1 статьи 23.34 КоАП "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Адвокат Егора - Сергей Зикрацкий. Судья - Елена Некрасова.

Судья огласила протокол. Так, по протоколу, Мартинович 11 августа с 2.45 до 3.45 на проспекте Пушкина, 30 принял участие в уличном шествии. Выкрикивал "Жыве Беларусь!", требовал перемен, хлопал в ладоши.

- Катэгарычна нязгодны. Я не знаходзіўся ў тым месцы і ў той час, - говорит Егор Мартинович.

Егор рассказал, что с 10 по 11 августа он выполнял свою журналистскую деятельность с коллегой Анастасией Ровдой. С Анастасией Егор сначала перемещался на общественном транспорте, а затем они пересели в авто. Затем они расстались.

Задержали Егора силовики в 1.57, когда он ехал в машине. О задержании он сообщил родным, отправив им SOS-сообщение.

Свидетель - участковый милиционер Савеня Константин Александрович - опрашивается по скайпу, на нем маска. Егор Мартинович интересуется у свидетеля, почему он не может приехать в суд, ведь он дает показания из салона авто.

- Вопрос снимается, - говорит судья.

Егор отмечает, что был задержан в 3.05, но СМИ сообщили о его задержании в 2.09 минут.

- Значит так было - в 3.05, - говорит свидетель Савеня.

- Допускаете, что все кричали, а я молчал? - спрашивает Егор.

- Нет, не допускаю, - говорит свидетель.

В зале раздался смех.

Судья объявила перерыв для принятия решения.

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