Главреда "Наша Ніва" судят за участие в шествии: "Выкрикивал "Жыве Беларусь!", требовал перемен, хлопал в ладоши"

Егор Мартинович со своим адвокатом. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ.
Утром 28 сентября в суде Заводского района Минска начал рассматривать административное дело в отношении Егора Мартиновича, главного редактора издания "Наша Нива". Ему вменяется часть 1 статьи 23.34 КоАП "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".
Адвокат Егора - Сергей Зикрацкий. Судья - Елена Некрасова.
Судья огласила протокол. Так, по протоколу, Мартинович 11 августа с 2.45 до 3.45 на проспекте Пушкина, 30 принял участие в уличном шествии. Выкрикивал "Жыве Беларусь!", требовал перемен, хлопал в ладоши.
- Катэгарычна нязгодны. Я не знаходзіўся ў тым месцы і ў той час, - говорит Егор Мартинович.
Егор рассказал, что с 10 по 11 августа он выполнял свою журналистскую деятельность с коллегой Анастасией Ровдой. С Анастасией Егор сначала перемещался на общественном транспорте, а затем они пересели в авто. Затем они расстались.
Задержали Егора силовики в 1.57, когда он ехал в машине. О задержании он сообщил родным, отправив им SOS-сообщение.
Свидетель - участковый милиционер Савеня Константин Александрович - опрашивается по скайпу, на нем маска. Егор Мартинович интересуется у свидетеля, почему он не может приехать в суд, ведь он дает показания из салона авто.
- Вопрос снимается, - говорит судья.
Егор отмечает, что был задержан в 3.05, но СМИ сообщили о его задержании в 2.09 минут.
- Значит так было - в 3.05, - говорит свидетель Савеня.
- Допускаете, что все кричали, а я молчал? - спрашивает Егор.
- Нет, не допускаю, - говорит свидетель.
В зале раздался смех.
Судья объявила перерыв для принятия решения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Главреду "Нашай Нівы" присудили штраф за участие в шествии 11 августа. Он утверждает, что работал, а не участвовал в акции
Главному редактору «Нашай нiвы» запретили выезжать за границу