МВД о задержаниях на протестах в воскресенье, 27 сентября: вышли во всех областных городах, задержано более 350 человек

В МВД не сказали, сколько людей было на воскресном марше в Минске 27 сентября, но заявили, что меньше, чем на прошлых выходных. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, как прошло в Беларуси минувшее воскресенье, 27 сентября, пресс-служба МВД написала в официальном телеграм-канале.

Всего в этот день правоохранители зафиксировали 22 протестных мероприятия. На 50-й поствыборный день количество протестующих в выходные дни, по информации МВД, значительно уменьшилось. Сколько при этом человек вышло на протестный марш в Минске - в МВД не назвали. Однако оценили число протестующих в других городах и областных центрах: от 5 до 220 человек. При этом в Гомеле и Могилеве милиционерам пришлось применять спецсредства.

- В Гомеле и Могилеве правоохранители применили спецсредства, сдерживая напор протестующих и предотвращая нападение на милиционеров. Наиболее активных протестующих задержали. СК Гомельщины возбудил уголовное дело за сопротивление сотрудникам ОВД, сопряженное с применением насилия, - пояснили в пресс-службе.

В воскресенье, 27 сентября, в Беларуси задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

Также в МВД пояснили, что в этот выходной день в Минске ограничивалось движение по городу личного и общественного транспорта, закрывались на вход и выход станции метро. Это предпринималось для избежание ЧП.

- За сутки 27 сентября в милицию Минска вновь поступило несколько сотен звонков от горожан, которые жаловались на участников протестных акций. Минчане просили правоохранителей пресечь эти действия, - уточнили в МВД.

Напомним, еще на прошлой неделе в силовом ведомстве сообщали о том, что горожане жалуются на протестные акции. И даже публиковали аудиозаписи звонков «жалобщиков», где горожане довольно неоднозначно едва ли не требовали жестоко обращаться с протестующими.

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