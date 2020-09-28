В Гомеле подожгли «Табакерку»

Табачный киоск горел ночью в Гомеле, предположительно, его подожгли.Фото: МЧС.

Пожар на улице Маневича в Гомеле начался ночью 28 сентября. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 2.32. Горел киоск «Табакерка». В результате пожара никто не пострадал. В железобетонном ларьке закопчены стены и потолок, поврежден товар, который там находился.

Как сообщает пресс-служба МЧС, предположительная причина пожара - поджог.

Против размещения сети киосков под названием «Табакерка», где реализуются табачные изделия, белорусы начали бороться разными способами, как только их стали устанавливать на улицах городов.

Против «Табакерок» высказывались депутаты, жители областных центров собирали подписи за вынесение их на окраины городов. Иногда борьба оказывалась успешной. Так, в Минске «Табакерку» убрали из-за жалоб жильцов окрестных домов. Было много случаев, когда в табачных киосках били стекла, писали на них надписи. Так, в Витебске «Табакерку» облили красной краской.