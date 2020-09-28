Директор ООО "Аккумуляторный Альянс" Дмитрий Бутов готов к запуску завода в Бресте. Фото: Оксана БРОВАЧ

О том, что Брестский облисполком отменил запрет на строительство аккумуляторного завода, «Комсомолке» стало известно из собственного источника. Информацию подтверждает ООО "Аккумуляторный Альянс".

Документом от 25 сентября, подписанным зампредом Геннадием Борисюком, Брестский облисполком отменил запрет на строительство аккумуляторного завода. Напомним, такое решение исполком принял в июне.

Это означает, что завод может приступать к пусконаладочным работам. Если он подтвердит проектные показатели, то может быть введен в эксплуатацию. Об этом ранее на пресс-конференции заявлял директор завода Дмитрий Бутов.

Тема аккумуляторного завода в Бресте поднималась ранее неоднократно. В том числе и на высшем государственном уровне. Так, 22 июня, перед выборами, Александр Лукашенко, общаясь с брестчанами, пообещал провести в Бресте местный референдум по поводу аккумуляторного завода.

Однако этого не произошло, в начале сентября директор ООО «Аккумуляторный Альянс» Дмитрий Бутов пояснил, что «интерес к референдуму у людей пропал», а руководство завода ждет разрешения на пусконаладочные работы. Пусконаладку останавливал только запрет исполкома, и вот он снят.

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