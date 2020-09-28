Русакович: Союз Беларуси и России обусловлен не только политическими и экономическими интересами

В Минске проходит Форум регионов двух стран Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Союзное государство Беларуси и России основывается не только на политических и экономических интересах двух стран. Один из важнейших факторов интеграции - общая история и память о Великой Отечественной войне. Об этом в ходе VII Форума регионов Беларуси и России заявил заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и Национальной безопасности Андрей Русакович.

Выступая на заседании экспертной сессии высокого уровня, посвященной образованию, он напомнил, что 2020 год - это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- Это общий праздник всех народов бывшего СССР. Для Беларуси Победа была вопросом сохранения нации и государственности, отметил Русакович. - Демонтаж ялтинско-потсдамской системы не сделал мир безопаснее. Сегодня мы видим, что отдельные страны используют силу в международных отношениях. Поэтому России и Беларуси критически важно поддерживать единый курс на поддержание стабильности. Подвиг наших народов стал фундаментом для интеграционных процессов двух наших стран. В основе Союза Беларуси и России не только политические и экономические интересы. Это еще и общность памяти, единые ценности людей в двух странах.

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