Священника в Гомеле посадили за протесты на 15 суток. До этого он уже отсидел 10 суток

Священника в Гомеле посадили за протесты на 15 суток Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Православный священник Владимир Дробышевский из Гомеля 28 сентября должен был выйти на свободу после 10 суток ареста. Батюшку признали виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий - он участвовал в пикете на крыльце Технического университета в поддержку арестованного за участие в протестах преподавателя вуза.

Однако родственники и друзья так и не дождались отца Владимира из изолятора - выяснилось, что прямо оттуда его снова повезли в суд. На священника составили новый протокол - на этот раз за участие в шествии 6 сентября. Итог - очередные 15 суток ареста.

Священника действительно замечали на акциях сторонников перемен. Также он проводил одиночный пикет против насилия. Батюшка говорил, что не считает себя виновным, поскольку по Конституции каждый имеет право на свободу мирного выражения своего мнения.

В семье отца Владимира - шестеро детей. Многие верующие знали его как руководителя Епархиального центра защиты материнства и детства «Ладушки». Но недавно из Гомельской епархии БПЦ священника уволили. По официальной версии - за прогул. Однако сам батюшка считает, что это связано с тем, что он открыто высказывает свою гражданскую позицию.

Также 28 сентября ожидается суд над преподавателем Гомельского госуниверситета имени Скорины Натальей Сусловой. Кандидата филологических наук, доцента кафедры русской и мировой литературы схватили на акции 27 сентября. Ночь она провела в изоляторе.