В Минске мужчина с возможной взрывчаткой напал на обменник - кассир успела нажать тревожную кнопку

Грабитель пришел к обменнику и дождался, пока кассир выйдет на перерыв. Фото: СК.

О том, что в Минске мужчина с предметом, похожим на взрывное устройство, совершил разбойное нападение на обменник, написала пресс-служба СК в официальном телеграм-канале.

Преступление было совершено 24 сентября во Фрунзенском районе столицы. Около 11.20 к обменнику подошел мужчина, он дождался, пока кассир выйдет из кабинки на перерыв, и, угрожая ей предметом, похожим на взрывчатку, потребовал передать все деньги из кассы.

Милиция устанавливает личность мужчины причастному к нападению на обменник. Фото: СК.

- Забежав обратно в помещение, кассир нажала тревожную кнопку. После этого грабитель скрылся с места происшествия, - пояснили в СК.

Удалось ли мужчине завладеть деньгами - не сообщается. Однако известно, что по факту разбойного нападения на обменник возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК Беларуси.

На данный момент личность злоумышленника не установлена. Если вы узнали мужчину на фото, позвоните в милицию или УСК по Минску (8 - 017 - 389-55-55).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

С начала сентября в Беларуси в милицию заявили о 15 кражах у пенсионеров. Как предупредить стариков?

Чаще всего мошенники представляются газовщиками или медиками, в МВД подробно рассказали об аферистах, которые обчищают пенсионеров (подробности).

Ограбление в Мозыре: «Сказали, что из спецподразделения, связали, забрали деньги и ушли».

Неизвестные в масках украли у мозырян крупную сумму денег (подробности).

Видеофакт: Ограбили магазин и спрятались под машину. В Быхове задержаны пьяные грабители.

Награбленное было в салоне авто (подробности).