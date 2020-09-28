В Москве судят белоруса, который похитил и вывез в Украину выпускника Академии ФСБ

В России судят уроженца Беларуси, которого обвиняют в похищении человека. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Москве начался судебный процесс по обвинению уроженца Беларуси в похищении человека. Пострадавший - выпускник Академии ФСБ. По версии следствия, на потерпевшего напали трое, в их числе был и подозреваемый белорус. Мужчине сделали инъекцию неустановленного вещества, которое парализовало его, и похитили, сообщает dni24.

Россиянина вывезли в Украину, где у него сотрудники СБУ якобы нашли авторучку, при помощи которой можно скрыто вести аудиозапись. Мужчину осудили за контрабанду «шпионского» оборудования и оштрафовали. После суда потерпевший вернулся в Россию и заявил о своем похищении. Следственный комитет установил, что к преступлению причастны три человека, все они - уроженцы Беларуси. По версии адвоката обвиняемого, его подзащитный - обычный рабочий, который по недоразумению оказался замешанным в эту историю.