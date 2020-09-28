Светлана Алексиевич уехала из Беларуси в Германию. С чем это связано?

Светлана Алексиевич улетела из Беларуси, сначала она направилась в Германию, потом - в Швецию и на Сицилию. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что нобелевский лауреат и член президента Координационного совета Светлана Алексиевич покинула Беларусь, проинформировал tut.by со ссылкой на Татьяну Тюрину, помощницу писательницы.

Сообщается, что утром 28 сентября Алексиевич вылетела в Германию. С чем связан ее отъезд, был ли он спешным и когда писательница вернется в Беларусь?

- Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем? Ничего подобного, она улетела по своим личным делам! У нее запланированы встречи, потом - участие в книжной ярмарке в Швеции, затем на Сицилии ей вручат награду, - перечислила Тюрина.

Также помощница Алексиевич пояснила, что ее отъезд не связан с уголовным делом в отношении Координационного совета о «захвате власти». А отъезд лауреата планировался и ранее, мол, это ее «личные литературные дела».

- Долгое время Светлана Александровна не могла выехать из-за самочувствия. Когда она планирует вернуться в Беларусь? Все будет зависеть от развития событий в стране и, конечно, от ее самочувствия, - уточнила помощница Алексиевич.

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