Готовы содействовать в диалоге сторон: МИД Беларуси о конфликте в Нагорном Карабахе

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В эскалации конфликта Армения обвиняет Азербайджан, и наоборот. В Азербайджане так же объявлена частичная мобилизация.

В понедельник, 28 сентября, появилась официальная реакция белорусской дипломатии на обострение конфликта и военные действия в нагорно-карабахской зоне.

- В Беларуси глубоко обеспокоены резкой эскалацией обстановки и активными боевыми действиями в зоне нагорно-карабахского конфликта, где сообщается о применении тяжелого вооружения и авиации, - заявили в пресс-службе МИДа.

Белорусская сторона призывала Азербайджан и Армению к прекращению боевых действий.

- Мы не только призываем, но искренне просим обоих важных для нас партнеров - Азербайджан и Армению, чтобы стороны отказались от применения оружия и нашли способы мирного урегулировать ситуацию. Также и в рамках Минской группы ОБСЕ. Со своей стороны официальный Минск подтверждает готовность к оказанию любого необходимого содействия в диалоге сторон в этом и другом приемлемом формате, - уточнили в дипведомстве.

Резюмируя в МИДе подчеркнули важность того, чтобы как можно скорее было остановлено кровопролитие, не было новых жертв. А также были приложены все усилия «для сохранения мира и спокойствия в регионе».

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