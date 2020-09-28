В Барановичах рука ребенка застряла в батарее, спасатели использовали монтировку

Мальчик застрял в батарее, спасатели спасли его - использовали монтировку. Фото: МЧС.

Барановичские спасатели вызволили ребенка из «плена» батареи отопления. Инцидент случился днем 26 сентября, сообщает пресс-служба МЧС.

Когда спасатели приехали на вызов в один из домов на улице Архитектурной, они увидели, что локоть ребенка застрял между двумя ребрами батареи. Одно ребро отжали монтировкой, и рука малыша была освобождена.

Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Похожий случай произошел в Гомеле, где спасателям пришлось вызволять застрявшую в батарее руку маленькой девочки. В том же Гомеле трехлетний мальчик застрял головой в заборе, без помощи спасателей обойтись не вышло. А в Калинковичах ребенок застрял головой в… системном блоке компьютера. На помощь тоже пришли спасатели.