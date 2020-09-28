Вузы Беларуси и России будут выстраивать дистанционное сотрудничество

У высших учебных заведений Беларуси и России огромный потенциал сотрудничества. Фото: Павел МАРТИНЧИК

У высших учебных заведений Беларуси и России огромный потенциал сотрудничества, который можно реализовать с помощью дистанционного сотрудничества. Об этом в ходе экспертной сессии высокого уровня в рамках Форума регионов двух стран заявил проректор по учебной работе и интернационализации образования Белорусского государственного университета Константин Козадаев.

- Сегодня востребованы форматы, при которых студенту не нужно покидать родной вуз. Это результат тех изменений, которые привнесла в нашу жизнь пандемия коронавируса, - отметил Козадаев. - А раз процесс обучения все больше переходит в интернет, уже не так важно, где находится студент, а где преподаватель.

Стоит отметить, что Беларусь и Россия развивали сотрудничество во Всемирной паутине задолго до того, как туда загнал человечество коронавирус.

- Сегодня плодотворно работает Сетевой университет стран СНГ, где ведущая роль принадлежит российскому РУДН, Сетевой таможенный университет. Сейчас мы прорабатываем программу сетевого взаимодействия с МФТИ, - рассказал представитель БГУ.

Еще одна возможность для интеграции вузов союзных стран - молодежный бизнес.

- Практически у каждого большого вуза есть свой технопарк. Потенциал их объединения может быть огромен, - считает Константин Козадаев.

Отметим, что в новом Кодексе об образовании РБ должен быть прописан статус дистанционного обучения.