Беларусь будет готовить врачей и медработников для Псковской области России

В Беларуси будут готовить медиков для больниц и поликлиник Псковщины, где сейчас нехватка медицинских работников - около 50%. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси будут подготавливать медкадры для работы в Псковской области, проинформировала БелТА со ссылкой на Михаила Ведерникова, главу области.

Так, по словам губернатора, готовить медиков для России готовы три белорусских вуза.

- Между госуниверситетом Пскова и тремя вузами Беларуси подписано соглашение о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Основополагающим направлением в данной работе мы определили подготовку медкадров в белорусских вузах. Это связано с почти 50-процентами дефицита в области на данный момент, - пояснил Ведерников.

Также глава Псковской области подчеркнул качество образовательной базы в медвузах Беларуси. И пояснил, что данный регион России также готов предложить студентам из Беларуси обучение по различным программам.

- Кроме того, есть договоры с рядом российских вузов, в том числе с Высшей школой экономики, о том, что студент по окончании будет получать двойной диплом, - констатировал губернатор.

Напомним, не так давно Александр Лукашенко сменил ректоров трех медицинских вузов в Беларуси. Назначая новых управленцев, президент подчеркнул, чтобы они обратили внимание не только на образовательный, но и на воспитательный процесс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вузы Беларуси и России будут выстраивать дистанционное сотрудничество.

Эксперты обсудили перспективы интернет-образования в Союзном государстве (подробности).

Польша отреагировала на заявление Лукашенко о подтверждении польских дипломов в Беларуси.

Представитель министерства науки и высшего образования Польши сказал, что белорусских выпускников с удовольствием оставят в их стране (подробности).

Студенты-медики в Витебске стали работать с коронавирусными больными.

Они получают доплаты наравне с медиками больниц (подробности).