Мороженое из мяса и смеси для 3D-печати еды: что покажут на выставке «Белагро-2020»

Мороженое выглядит обыкновенно, но в его составе - мясо! Фото: кадр из видео onliner.by.

В Минске покажут новую разработку РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН Беларуси - мясное мороженое. Называется новинка Ice meat. Ее представят на выставке «Белагро-2020». Мясное мороженое действительно содержит мясо, но выглядит нестрашно - как обычное молочное или сливочное мороженое. Оно несладкое, скорее, солоноватое.

"Мороженое представляет собой освежающий оригинальный полезный продукт, который идеально подходит для легкого перекуса. Инновационное мясное мороженое является высококачественным сбалансированным изделием благодаря наличию в его составе отборного мясного сырья и других полноценных ингредиентов. Такое мороженое придется по вкусу молодежи, детям, которые одновременно при употреблении любимых ими десертов смогут восполнить потребности организма в незаменимых микронутриентах, содержащихся в мясных продуктах, а также гурманам и ценителям продукции будущего", - цитирует belta.by сообщение пресс-службы Академии наук.

Еще предприятие представит на выставке сухие смеси на основе свинины, говядины и мяса цыплят-бройлеров для 3D-печати еды. Из них можно будет делать полуфабрикаты оригинальной формы, в которых будет больше белка и меньше жиров.

На «Белагро-2020» покажут семена новых сортов льна, препараты для защиты растений от болезней, уникальные сорта картофеля, интересные разработки в области биотехнологии в племенном животноводстве.

Выставка пройдет в Минске на территории Футбольного манежа с 29 сентября по 4 октября. Она проходит уже в 30-й раз. Участие в выставке примут около 400 компаний из 15 стран.