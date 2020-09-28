Погода в Беларуси на неделе с 28 сентября по 4 октября: начнутся грозы, но к выходным опять потеплеет

Октябрь принесет в Беларусь дожди, но все еще будет довольно тепло. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Температурный фон в Беларуси все еще выше климатической нормы, что не может не радовать белорусов осенью 2020 года. Какая погода ожидает нас в последние сентябрьские дни и начале октября?

Погода начнет меняться, и не в лучшую сторону, констатировал ведущий синоптик Дмитрий Рябов в эфире ОНТ. Станет ветрено, участятся дожди и грозы, а температурный фон снизится, приближаясь к значениям, характерным для конца сентября.

В понедельник, 28 сентября - местами непродолжительные дожди. Но днем все еще тепло - +13…+20.

Во вторник, 29 сентября, - в основном сухо, небольшие осадки возможны только в первой половине дня в юго-западных районах Беларуси. Однако синоптики предупреждают о сильных туманах: видимость может упасть до 400 - 900 метров. Ночью будет не совсем тепло: всего +7…+14, зато днем воздух прогреется до +13…+22.

В среду, 30 сентября, такая погода сохранится: переменная облачность, небольшие дожди на Гомельщине и Брестчине, в некоторых районах днем грозы. Ночью термометры покажут +7…+13, днем похолодает еще сильнее - всего +13…+19.

Октябрь начнется дождями. В четверг, 1 октября, ожидается облачная дождливая погода, возможны грозы. Утром и ночью - слабый туман. Ночи и дни станут холоднее: всего +6…+12 в ночные часы и не выше +12…+17 днем.

Зато в пятницу, 2 октября, погода постепенно начнет улучшаться. Все еще облачно и с дождем, но уже снова +7…+12 ночью и от +13 тепла в среднем по стране до +19 на юго-западе Беларуси.

Выходные будут почти солнечными. В субботу, 3 октября, небольшие дожди ночью и всего +7…+12, а днем воздух прогреется до +13…+20.

В воскресенье, 4 октября - облачно с небольшими дождями. Но южный ветер принесет тепло. Ночью от +8 до +15. А днем можно смело отправляться на прогулку: в среднем по стране +14…+21, а в южных районах даже +23.

Для начала октября такие температуры являются превышающими климатическую норму на 4 - 9 градусов. Настоящий подарок природы!

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