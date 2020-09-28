Братья-пенсионеры и 17 767 патронов: витебская милиция нашла целый арсенал

Патроны мужчина получил в наследство много лет назад, а потом периодически покупал их в России. Фото: кадр из видео УВД.

Витебская милиция обнаружила целый арсенал у двоих братьев-пенсионеров. Вначале в сарае 64-летнего мужчины сотрудники 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь нашли 367 патронов и составные части различного оружия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, а когда наведались к его 72-летнему брату, оказалось, что тот хранит 17 400 малокалиберных патронов!

- Патронами были буквально набиты шкафы и полки жилища. Помимо боеприпасов, было найдено незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье 12-го калибра, - рассказал старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома Александр Колыско.

Мужчина сообщил оперативникам, что много лет назад после смерти знакомого ему в наследство досталось какое-то количество патронов. Потом он регулярно покупал патроны в России. В отношении старшего из братьев тоже возбуждено уголовное дело.