Представитель ВОЗ Ханс Клюге: «Я думаю, что в отношении Беларуси и Швеции есть недопонимание ситуации»

Какой путь спустя полгода мировой пандемии является самым эффективным, и какой нужно выбирать странам, если придёт вторая волна? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Всемирной организацией здравоохранения фиксируется снижение числа смертей, которые были вызваны инфекцией COVID-19. Об этом рассказал в своем интервью директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге агентству ТАСС.

«Количество случаев растет, но смертность снизилась, меньше людей госпитализируют и меньше пациентов находятся в реанимации», - подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Им также были отмечены различные подходы стран Европы к борьбе с коронавирусом. Многие вводили и вводят жесткий карантин, тогда как иные государства, например Беларусь и Швеция, этого не делали. У Клюге поинтересовались, какой путь спустя полгода мировой пандемии является самым эффективным и какой нужно выбирать странам, если придет вторая волна?

Он отметил этот вопрос как весьма важный, потому что вторая волна постепенно приближается. «Прежде всего я бы хотел напомнить, что системы здравоохранения отличаются от государства к государству. Это значит, что у нас нет идеального пакета рекомендаций для любой страны, они должны быть адаптированы в зависимости от эпидемической ситуации, а также быть культурно приемлемы. Что касается Швеции - в Скандинавских странах очень высокий уровень доверия к государству. Если государство говорит: необходимо физическое дистанцирование - люди склонны этому верить. Я называю это особым партнерством между людьми и государством, - отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ. - Я думаю, что в отношении Беларуси и Швеции есть недопонимание ситуации. Я был в обеих странах, и там было введено много ограничений. Чего они не объявляли, так это общенационального карантина».

Клюге полагает, что на данный момент самый большой вызов - борьба с усталостью. Люди очень устали от ограничений. «Это долгий кризис. У нас будет трудная зима. Нам необходима солидарность, чтобы это пережить, и поэтому 2 октября я созываю виртуальную конференцию с участием министров всех 53 государств, чтобы выработать рекомендации по преодолению усталости в людях», - добавил он.

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