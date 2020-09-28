Жителей Молодечно, которые отбивали задержанного у силовиков на акции, прокурор просит лишить свободы

Государственный обвинитель Сергей Габрукович. Фото: spring96.org

28 сентября, в Молодечно, прокурор обратился в суд с просьбой наказать Павла Пескова и Владислава Евстигнеева, которым было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 363 УК РБ, (сопротивление сотрудникам ОМОН с применением насилия) за драку с силовиками 19 июня, заключение в колонию общего режима, сообщает spring96.org.

Прокурор Сергей Габрукович внёс предложение приговорить Павла Пескова, которому во время судебных разбирательств изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, лишить свободы сроком на 3 года и 3 месяца в колонии строгого режима, а Владиславу Евстигнееву - на 3 месяца меньше – просто три года колонии строгого режима. Статья, которую вменяют обвиняемым, предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Вынесение приговора судьёй Викторией Полещук назначено обоим на 29 сентября, на 10:00.

Ранее мы писали, что 19 июня был последний день сбора подписей за кандидатов на пост президента. В областных и районных центрах прошли акции. Цепь солидарности выстроились и в Молодечно.

На следующий день после потасовки, 20 июня, были задержаны молодечненцы Павел Песков и Владислав Евстигнеев - на обоих были составлены протоколы за участие в массовом мероприятии, позже стало известно, что они стали фигурантами уже уголовного дела. Сами обвиняемые утверждают, что пытались предотвратить конфликт между милиционерами и горожанами.