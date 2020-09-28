Рачков: Несмотря на видеоформат, Форум регионов Беларуси и России проходит очень содержательно

В Минске проходит форум Беларуси и России, но в видеоформате. Фото: БелТА

Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков отметил, что Форум регионов Беларуси и России, несмотря на видеоформат, проходит очень содержательно и активно. Об этом сообщили в БелТА.

- Форум проходит активно и содержательно. Должен заметить, что видеоформат имеет свои определенные преимущества. Нам удалось к обсуждению секционных вопросов привлечь специалистов госвласти России и Беларуси. К примеру, одна из секций 28 сентября работала на базе БелАЗа. А это один из наших крупнейших производителей и поставщиков в Россию. У нас запланировано подписание серьезных контрактов, которые будут связаны с поставками БелАЗов в Россию, - отметил Рачков.

Напомним, что пятый Форум регионов России и Беларуси проходит 28 - 29 сентября. Для его проведения был выбран видеоформат. Тема форума в 2020 году - «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовых связей народов Беларуси и России». В понедельник, 28 сентября, в первой половине дня уже прошли несколько секций по тематическим направлениям.

Главным событием на форуме станет пленарное заседание. На нем подведут итоги работы, а также обсудят ключевые вопросы. По завершении будет принят итоговый документ.

Форум регионов Беларуси и России проходит под патронатом Александра Лукашенко и Владимира Путина.

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