«Мужественный поступок был замечен»: юрист Максим Знак прекратил голодовку

Максим Знак прекратил голодовку Фото: Павел МАРТИНЧИК

Адвокат юриста Максима Знака Андрей Лаевский сообщил, что его подзащитный прекратил голодовку. В понедельник, 28 сентября, Лаевский впервые после выходных посетил Знака.

- Максим ощутил еще до выходных огромную волну поддержки: начиная от коллег-юристов, заканчивая людьми, которые оставляли в социальных сетях свои комментарии со словами поддержки и которые писали письма. Максим очень удивлен, что такое количество людей, с которыми он лично не знаком, отправляет ему письма, - рассказал Лаевский порталу tut.by.

Он также добавил, что мужественный поступок (голодовка. - Ред.), на который пошел Знак, не остался без внимания.

- Голодовка не осталась без внимания, и это внесет свой вклад в утверждение значимости права в обществе. За выходные Максим уже начал постепенно готовиться к выходу из голодовки. А сегодня в СИЗО приняли медицинскую передачу со специальными поддерживающими препаратами. Максим начинает постепенно принимать пищу. Другие подробности он уже расскажет сам, когда его освободят. Очень надеюсь, что это произойдет скоро. Знак выражает огромную благодарность всем тем, кто его поддерживает. И подтверждает, что и дальше будет работать и бороться, - подчеркнул адвокат.

Напомним, что юрист Максим Знак был задержан 9 сентября. В его квартире прошел обыск. Чуть позже ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 УК - «Призывы к действиям, которые направлены на причинение вреда нацбезопасности». В знак протеста он объявил голодовку.

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Голодовку Максим начал после того, как стал обвиняемым в «призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности». (подробности)