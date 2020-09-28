Учеными Беларуси и России разрабатываются 32 новые союзные научно-технические программы

За всё время создания Союзного государства учёные совместно реализовали 57 научно-технических программ. В текущем году выполняется 7 научно-технических программ Союзного государства. Фото: minobrnauki.gov.ru

Учеными Беларуси и России разрабатываются 32 проекта концепций новых союзных научно-технических программ, 6 из которых, возможно, будут приняты на ближайших заседаниях Совета министров Союзного государства. Про это 28 сентября рассказал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на седьмом заседании Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания РБ и Совета Федерации Федерального Собрания РФ по межрегиональному сотрудничеству, сообщают в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси.

Как отмечает Шумилин, у программ «Безопасность-СГ», «Геологоразведка и природопользование», «Аддитивность», «Стволовые клетки - 2», «Ускоритель-СПР» и «Преодоление» на данный момент высокая степень готовности. «Благодаря деятельности ученых и промышленников наших стран в разработке уже находится целый ряд новых программ Союзного государства в области высоких технологий. Это разработка и внедрение в производство мобильных оптоволоконных локаторов, систем сенсоров для предупреждения природных и техногенных катастроф, систем проектирования и производства микросхем, технологий высокопродуктивного сельского хозяйства и ориентированной на повышение здоровья граждан пищевой промышленности, а также разработки в области аддитивных технологий и производство современных промышленных и бытовых 3D-принтеров», - отметил председатель ГКНТ.

Им было подчеркнуто, что Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ведется совместная работа по сокращению сроков согласования проектов союзных программ. Как вариант, одно из упрощений - это наделение Комиссии по формированию единого научно-технологического пространства Союзного государства полномочиями по одобрению проектов концепций программ и принятию решений о разработке новых программ. «Это позволит избежать двойного прохождения полного цикла согласования программ: сначала на уровне разработки проекта концепции программы, затем на уровне разработки проекта программы», - разъяснил Шумилин.

За все время создания Союзного государства ученые совместно реализовали 57 научно-технических программ. В текущем году выполняется 7 научно-технических программ Союзного государства. Одна из них - «Технология-СГ» - заканчивается в 2020 году. Благодаря ей ученые могут похвастать разработкой и изготовлением опытного образца, который не имеет аналогов в мире. Это электростатический струйный микродвигатель с изменяемым вектором тяги, который заменяет до шести плазменных двигателей, используемых сегодня для корректировки орбиты спутников.

«Есть ярко выраженное желание белорусских и российских ученых работать вместе. Наши приоритеты в научно-технической и инновационной сферах четко согласованы, что дает результаты, выраженные в созданных новых образцах высокотехнологичной инновационной продукции. Это определенная гарантия успехов наших совместных программ и реальная возможность выйти на международный уровень, обеспечить конкурентоспособность инновационных разработок и результатов научно-исследовательской работы, фундаментальных исследований», - подчеркнул ученый.

28 - 29 сентября в режиме видеоконференции проходит VII Форум регионов Беларуси и России.