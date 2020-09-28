Макрон прилетел в Литву. Стало известно, когда он встретится со Светланой Тихановской

Макрон в Литве встретится с Тихановской. Фото: ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон 28 сентября прилетел в Литву. Стало известно, что уже во вторник, 29 сентября, он встретится с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Они обсудят вопросы белорусского кризиса. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

Это первый визит Макрона в Литву спустя почти 20 лет.

Напомним, что в воскресенье, 27 сентября, президент Франции в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что «Лукашенко пытается удержаться у власти при помощи силы». И предложил ему уйти в отставку. Александр Лукашенко в свою очередь ответил Макрону и призвал его разобраться с «желтыми жилетами», «которые все еще на улицах».

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