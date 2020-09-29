Макрон и Науседа призвали Евросоюз как можно скорее ввести санкции в отношении Беларуси. Фото: ТАСС

Президент Франции Эманнуэль Макрон спустя почти 20 лет 28 сентября прилетел в Литву. В Вильнюсе он провел встречу с президентом Гитанасам Науседой. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Мы едины во мнении, что Евросоюз должен как можно скорее ввести санкции, которые уже обсуждались и были предложены. Очень надеемся, что их удастся утвердить уже на ближайшей встрече ЕС. Если Александр Лукашенко не хочет отдавать власть, то с ним нужно разговаривать на языке санкций, - отметил Науседа.

Президента Литвы поддержал Эммануэль Макрон. И добавил, что, несмотря на санкции, необходимо возобновить посредничество.

- Я очень надеюсь, что мы как можно скорее сможем решить данный вопрос, который касается введения санкций против тех, кто был причастен к фальсификации выборов в Беларуси, состоявшихся 9 августа, и применению насилия в отношении мирных граждан. Помимо санкций, необходимо возобновить посредничество. Мы уже предлагали, чтобы его реализовывала ОБСЕ. Франция, в свою очередь, будет способствовать тому, чтобы данное посредничество могло развиваться, - рассказал Макрон.

При этом главная задача, по словам президента Франции, не допустить иностранного вмешательства в ту ситуацию, которая сложилась в Беларуси. И добавил, что необходимо обеспечить мирный переход власти.

Макрон на встрече с президентом Литвы также заявил о необходимости услышать белорусский народ, который стремится к свободе. И призвал власти Беларуси покончить с произвольными арестами. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Запад.

Напомним, что во вторник, 29 сентября, Эммануэль Макрон намерен встретиться с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.