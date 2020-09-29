В Логойском районе автомобиль сбил 72-летнего мужчину, которые ехал на велосипеде

В Логойском районе автомобиль сбил 72-летнего мужчину, который ехал на велосипеде Фото: Сергей ГАПОН

В Логойском районе водитель автомобиля сбил 72-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в БелТА.

- Инцидент произошел 27 сентября, в воскресенье. За рулем автомобиля «Ситроен Ксара» находился 45-летний водитель. Он сбил пенсионера на велосипеде, когда тот поворачивал налево с обочины, - рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Мужчина с травмами был доставлен в больницу.

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