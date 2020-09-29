В Минске задержали троих студентов, которые оскорбили командира ОМОНа

В Минске сотрудники милиции задержали студентов, которые оскорбили командира ОМОНа. Фото: sb.by

В Минске сотрудники милиции задержали студентов, которые оскорбили командира ОМОНа Дмитрия Балабу.

- Задерживали троих молодых людей, которым по 18 - 19 лет, сотрудники Фрунзенского РУВД. Студенты подозреваются в нанесении различных оскорбительных надписей на объявлениях, которые были расклеены в подъезде дома, где проживает командир ОМОНа, - рассказала официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич порталу sputnik.by.

Со слов студентов, которые привела Ганусевич, они решили таким образом «потусоваться».

- Студенты узнали из интернета, что фасад дома и машины Дмитрия Балабы были расписаны оскорбительными надписями, которые содержали угрозы. Они приехали на место и решили добавить еще и от себя еще несколько, - заявила официальный представитель ГУВД Минска.

Наталья рассказала, что студенты в своем поступке раскаиваются и приносят свои извинения командиру ОМОНа. Но несмотря на это, по словам Ганусевич, их действиям будет дана правовая оценка.

Чуть позже в сети было опубликовано видео, на котором Дмитрий Балаба общается со студентами. Он возмущен тем, что они в его адрес написали оскорбительные надписи. Балаба подчеркнул, что за клевету студенты будут привлечены к ответственности. «Это нормально, испортить себе жизнь в 18 лет?» - задал вопрос Балаба.

Молодые люди принесли свои извинения за содеянное.

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