«Я так больше не буду»: минчанку оштрафовали на 810 рублей за то, что оскорбляла милиционеров

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В середине сентября в одном из телеграм-каналов были опубликованы персональные данные и номера телефонов правоохранителей. Их разместил участник группы. Вскоре сотрудники милиции стали получать в мессенджерах оскорбительные сообщения. Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, один из авторов явно не старался подбирать выражения. Личность адресанта установили сотрудники Минского управления ГУСБ МВД - им оказалась 27-летняя минчанка.

За оскорбления девушку привлекли к административной ответственности и наказали штрафом - 30 базовых величин, или 810 белорусских рублей. ГУВД опубликовало видеоролик, в котором правонарушительница извиняется за свое поведение и дает признательные показания:

- Из-за своей импульсивности написала этим сотрудникам некрасивые сообщения. Это было неправильно, некрасиво, потому что я этих людей не знаю. И я бы хотела перед ними лично извиниться, раскаяться. Я так больше не буду. Я не советую людям, которые не знают людей лично, не знают ситуации, писать и делать такое в будущем, - рассказывает девушка.

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