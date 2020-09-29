В Копыльском районе водитель автомобиля насмерть сбил 32-летнего мужчину

В Копыльском районе автомобиль насмерть сбил пешехода Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Копыльском районе водитель насмерть сбил пешехода. Инцидент произошел в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщили в БелТА.

- За рулем автомобиля «Вольво» находился 25-летний водитель. Он сбил 32-летнего мужчину, который шел в попутном направлении по проезжей части. Водитель не заметил пешехода, так как он не был обозначен светоотражающими элементами, - рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Мужчину спасти не удалось. Он скончался на месте от полученных травм.

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