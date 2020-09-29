Главные темы - перевыборы и медиация других стран: Светлана Тихановская и Эмманюэль Макрон встретились в Вильнюсе

Светлана Тихановская Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О встрече экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила пресс-служба оппозиционного политика. Основная тема беседы - возможность организации переговоров по поводу проведения новых выборов президента Беларуси. А также возможная медиация других стран, в том числе Франции.

- Очень важно, что европейские страны не остались равнодушными к происходящему в Беларуси. Франция как одна из старейших демократий отлично понимает нас. Поэтому я собираюсь напомнить господину Макрону о нашей главной цели - новых свободных и демократичных выборах, которые должны состояться в течение этого года, - приводит слова Тихановской ее пресс-служба.

Напомним, ранее Эманюэль Макрон заявил, что Александр Лукашенко должен покинуть свой пост. На это действующий президент Беларуси парировал, что Макрон должен был сам оставить должность еще два года назад, когда на улицы Парижа вышли «желтые жилеты».

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