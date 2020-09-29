«В поисках лучшей жизни»: двоих мужчин задержали на границе, они попытались нелегально попасть в Польшу

Двоих мужчин задержали на границе с Польшей. Фото: Госпогранкомитет

Гродненские пограничники с разницей всего в несколько часов задержали двоих мужчин, которые попытались нелегально пересечь границу и попасть на территорию Польши. Об этом проинформировали на сайте Госпогранкомитета.

- В воскресенье, 27 сентября, недалеко от агрогородка Пограничный на автотрассе сотрудники Государственного пограничного комитета остановили мужчину, который ехал без документов. Как удалось выяснить, он хотел попасть в Польшу для лучшей жизни, - сообщили в ГПК.

Спустя какое-то время 27 сентября в Свислочском районе еще один мужчина попытался нелегально пересечь границу.

- Житель Барановичей недалеко от деревни Рыболы попытался пересечь границу на велосипеде. Он решил это сделать не в пункте пропуска, а по «зеленому» участку. После того как сработала сигнализация, мужчину задержали сотрудники таможни. Он признался, что хотел попасть в Евросоюз для поиска работы, - рассказали сотрудник Госпогранкомитета.

В отношении мужчин начат административный процесс. Им грозят штрафы в размере до 100 базовых величин.