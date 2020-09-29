Из России в Беларусь экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на сумму более $109 тысяч

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О том, что 41-летний белорус экстрадирован из России в Беларусь, сообщила прокуратура Москвы. Речь идет о Михаиле Цыбульском, который с 2019 года находился в межгосударственном розыске. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3,4 ст. 209 (мошенничество) Уголовного кодекса Беларуси.

Цыбульский подозревается в том, что, находясь в Минске и Минской области, путем обмана и злоупотребления доверием похитил деньги и имущество семерых потерпевших. Он предлагал им оказать помощь в реализации и приобретении автомобилей, а также брал денежные средства в долг «для развития бизнеса». Общая сумма ущерба - более 109 тысяч долларов.

Михаила Цыбульского задержали в октябре 2019 года на территории Северного административного округа Москвы. Прокуратура приняла решение о его выдаче Беларуси.

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