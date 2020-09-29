Литва разрешила въезд уже более 320 белорусам по гуманитарным причинам

Литва разрешила въезд на свою территорию уже более 320 белорусам по гуманитарным причинам. Фото: pixabay.com

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене рассказала, что на территорию Литвы въехали уже более 320 белорусов по гуманитарным причинам. Она добавила, что ведомство выдает разрешение только после предложения МИД о въезде иностранца по особым причинам. Об этом проинформировало агентство sputnik.lt.

- В настоящее время было выдано 326 разрешений на въезд в Литву. Из них уже 81 гражданин Беларуси находится на территории Литвы, еще 26 попросили политического убежища, - рассказали в МВД Литвы.

Глава МИД Литвы Рита Тамашунене рассказала, что число приезжающих в Литву постоянно меняется.

- Нам ежедневно приходят заявки с просьбами разрешить въезд в Литву. Но также мы заметили, что еще не все граждане Беларуси воспользовались предложенной возможностью. Здесь я могу их понять - принять решение о выезде из страны бывает очень сложно, - заявила Тамашунене.

Чтобы въехать в Литву по гуманитарным причинам, необходимо обратиться в посольство Литвы в Беларуси с просьбой выдать шенгенскую визу, а также предоставить информацию, в которой будут указаны гуманитарные причины. Среди них - политические обстоятельства или угрозы.