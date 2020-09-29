Тихановская - о встрече с Макроном: Он пообещал сделать все, чтобы помочь в переговорах по ситуации в Беларуси

Тихановская рассказала о встрече с Макроном. Фото: Reuters

В Вильнюсе 29 сентября состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Макрон приехал в Литву спустя почти 20 лет. Об этом сообщает Delfi.lt.

После встречи Тихановская рассказала, что Макрон поддерживает белорусов и он пообещал сделать все возможное, чтобы помочь в организации переговоров по ситуации в Беларуси.

- Он обещал, что сделает все, чтобы помочь в переговорах по разрешению политического кризиса в Беларуси. Также президент Франции отметил, что на данный момент очень важно не терять время, и напомнил о том, что многие люди продолжают находиться в тюрьмах и страдать от режима. Макрон пообещал, что сделает все, чтобы политические заключенные были освобождены, - рассказала Тихановская.

Президент Франции пока встречу не прокомментировал.

Напомним, что накануне Эманнуэль Макрон встретился в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасам Науседой. Они обсудили скорейшее введение санкций в отношении Беларуси со стороны Евросоюза.