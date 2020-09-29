Автовладельцам из Беларуси начали выдавать регистрационные знаки нового образца. Что изменилось?

Фото: агентство "Минск-Новости"

О том, что белорусским автовладельцам стали выдавать регистрационные знаки нового образца, передает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на главное управление ГАИ МВД.

Номера значительно не изменились: белый фон, черные цифры, белорусский флаг. Единственное отличие – обозначение BY. С черного цвета оно поменялось на зеленый. Новый образец утвержден после внесения изменений в СТБ 914–99 «Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств».

Напомним, в июле в Беларуси появились номерные знаки зеленого цвета – их выдают исключительно водителям электромобилей. Это распространенная практика в Европе, зеленые номера нужны, чтобы визуально определять электрокары. Тогда сразу становится ясно, почему водитель не оплатил парковку или едет по полосе общественного транспорта. В Беларуси пока такие привилегии в стадии обсуждения. Зато белорусские водители в придачу к пока еще нетипичному для страны цвету номеров получили нулевую растаможку и отсутствие НДС при самостоятельном ввозе электрокаров для личного пользования. Об этом сообщал телеканал ОНТ.

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