Караник: «Если в обществе есть запрос на перемены, это должно быть движение вперед, а не хаос»

Владимир Караник. Фото: БелТА

Перемены в Беларуси должны быть хорошо подготовлены и вести к лучшему. Об этом на полях VII Форума регионов Беларуси и России заявил председатель гродненского облисполкома Владимир Караник, говоря о волнениях последних недель.

- Люди в области настроены на продолжение работы, никаких попыток устроить забастовку сейчас не наблюдается, - рассказал Караник. – Перемены в стране должны быть хорошо подготовлены и вести к лучшему. Если в обществе есть запрос на некое обновление, это должно быть движение вперед. А не хаотичное броуновское движение.

Также Владимир Караник рассказал о работе, которая ведется, чтобы продукция гродненских предприятий снова могла попасть на рынок России. По его словам, белорусская сторона выполнила технические требования соседей и ждет ответа Москвы.

- Ограничения на поставки могут быть снят уже в ближайшие недели, - заявил глава Гродненщины.

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