Политтехнологу Виталию Шклярову, который был задержан 29 июля, продлили содержание под стражей на два месяца

Шклярову продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Фото: "Беларуская праўда"

Политтехнологу Виталию Шклярову, который был задержан 29 июля в Гомеле, продлили содержание под стражей на два месяца. Об этом порталу tut.by рассказал его адвокат Антон Гашинский.

- Тест на коронавирус, который был сделан моему подзащитному, показал наличие антител. Вероятнее всего, что Шкляров переболел еще в начале сентября COVID-19. К слову, ни его, ни сокамерников, никак не изолировали, - рассказал Гашинский.

Отказ изменить меру пресечения, по словам адвоката, было обосновано тем, что Виталий Шкляров, у которого есть американский диппаспорт, может скрыться от правосудия.

- За два месяца под стражей с моим подзащитным были проведены лишь два допроса и одна очная ставка, - подчеркнул адвокат.

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