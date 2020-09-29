Лукашенко о Форуме регионов Беларуси и России: Это еще один важный шаг к укреплению и развитию сотрудничества между братскими народами

Лукашенко заявил, что Форум Беларуси и России - важный шаг для укрепления отношений. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 29 сентября выступил на пленарном заседании, которое проходит в рамках V Форума Беларуси и России. Президент подчеркнул, что саммит очень важен для Союзного государства. Об этом сообщает БелТА.

- Саммит, который проходит сегодня, очень важен для Союзного государства. Он является продолжением того диалога, который мы начали с Владимиром Путиным во время встречи в Сочи. Это еще один важный шаг к укреплению и развитию сотрудничества между братскими народами, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что региональное взаимодействие является очень эффективным.

- За шесть лет взаимодействия было подписано более 300 соглашений. Нам удалось заключить контрактов на сумму свыше двух миллиардов долларов. Это является большим вкладом в развитие социально-экономического потенциала Беларуси и России. Я уверен в том, что саммит 2020 года не уступит предыдущим годам, - подчеркнул глава государства.

По мнению Лукашенко, примеры из историй лишь подтверждают, что только вместе можно добиться значимых результатов.

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И добавил, что данный формат имеет определенные преимущества. (подробности)