Владимир Путин: внешнее давление на Беларусь беспрецедентно

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Во вторник прошло пленарное заседание VII Форума регионов Беларуси и России. Во время видеообращения к участникам мероприятия Владимир Путин назвал отношения Минска и Москвы «братскими, добрососедскими, подлинно союзническими и не подверженными политической конъюнктуре». Также он отметил, что они построены на принципах равноправия и учета интересов друг друга.

ТАСС передает, что Путин назвал внешнее давление на Беларусь беспрецедентным.

Напомним, ранее посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва возобновили работу по интеграционным «дорожным картам».

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