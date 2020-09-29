Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 сентября 2020 года: заразились еще 314 человек, скончались 6 больных

Стало известно, сколько человек заболели коронавирусом в Беларуси. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Стало известно, сколько человек в Беларуси заразились коронавирусной инфекцией на 29 сентября 2020-го года. Такую информацию Минздрав опубликовал в официальном Telegram-канале.

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился еще у 314 человек. Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Беларуси с начала пандемии составило 78 тысяч 260 инфицированных.

При этом возросло и количество выздоровевших от «ковида».

- На 29 сентября выздоровели и выписаны в общей сложности 74 тысячи 320 пациентов, с подтвержденным ранее диагнозом COVID-19, - пояснили в Минздраве.

Таким образом, за минувшие сутки из медучреждений выписаны еще 153 переболевших коронавирусом.

Продолжают работать лаборатории: сделано еще около 6,5 тысячи тестов за сутки, и более 1,841 миллиона исследований за все время распространения инфекций на территории республики.

К сожалению, в Минздраве сообщили и новые данные по смертности. От коронавируса на 29 сентября умерли еще 6 человек. Всего скончались 828 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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