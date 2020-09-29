Стало известно, когда начнут снимать ограничения поездок между Беларусью и Россией

При стабилизации ситуации с COVID-19 будет возобновляться автомобильное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

О том, при каких условиях Москва и Минск начнут снимать ограничения для взаимных поездок, введенные в связи с пандемией коронавируса, сообщило БелТА по информации с VII Форума регионов Беларуси и России.

Такую информацию на форуме озвучил Алексей Оверчук, зампредседателя правительства России. По словам Оверчука, ограничения будут сниматься при стабилизации ситуации с коронавирусом.

- Уже возобновлено авиасообщение между Москвой и Минском. И по мере стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки будут сниматься и оставшиеся ограничения для взаимных поездок граждан обеих стран, - пояснил российский чиновник.

Напомним, авиарейсы Москва - Минск с 26 сентября совершают самолеты «Аэрофлота». А «Белавиа» начнет работать по данному направлению уже с 30 сентября.

Однако запрет на въезд в Россию иностранцев автомобильным и железнодорожным транспортом на данный момент все еще сохраняется.

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