Премьер-министр Головченко: Против Беларуси применялись методики цветных революций

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко (справа). Фото: БелТА

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, выступая на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России, заявил о том, что против страны применялись методики так называемых цветных революций.

- Против Минска и Москвы постоянно идут информационные атаки, - уверен Головченко. - Нас, потомков героев-победителей, пытаются заставить испытывать чувство вины, чуть ли не оправдываться за отцов и дедов, которые жизни положили, чтобы обеспечить мир. По словам премьер-министра, республика столкнулась с попытками подорвать общество изнутри.

Беларусь имеет дело с давлением в информационном пространстве, которое Головченко назвал «четвертой боевой средой, наряду с водой, землей и воздухом».

- Мы видим, как пытаются осуществить манипуляции массовым сознанием, - подчеркнул Головченко. - Соцсети и информационные порталы буквально наводнили фейки, которые несут откровенную ложь и провокации. С такого и начинаются социальные катаклизмы, от которых могут пострадать миллионы людей.

На этом фоне все большее значение для страны получает взаимодействие с Россией.

- Нам необходимо активизировать совместную работу по множеству направлений: политике, экономике, социальной сфере, культуре и образованию, - считает премьер-министр РБ.

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