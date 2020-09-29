Курс валют в Беларуси на 29 сентября: евро и доллар снова начали расти

По итогам валютных торгов в конце сентября в Беларуси евро и доллар снова начали расти в цене. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что на торгах во вторник, 29 сентября, подорожали доллар и евро, проинформировал сайт Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, на валютных торгах белорусский рубль подешевел по отношению к двум основным валютам, но устоял против рубля России.

По итогу доллар прибавил к стоимости 0,0142 белрубля и достиг 2,6405 рубля за один «зеленый».

Подросла и европейская валюта, прибавив 0,0267 белорусского рубля. Евро теперь стоит 3,0836 белрубля.

Как говорилось выше, российский рубль при этом немного откатил назад: минус 0,0218 белорусского рубля и 3,3147 рубля за 100 российских дензнаков в результате.

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