Вина не доказана: в Витебске суд прекратил дело журналиста, которого обвиняли в участии в акции

Дмитрий Казакевич. Фото: страница Дмитрия Казакевича в Facebook

28 сентября суд Первомайского района Витебска рассмотрел дело журналиста «Белсат» Дмитрия Казакевича. Корреспондента обвиняли в участии в несанкционированном мероприятии - митинге в центре города 9 августа. Однако Дмитрий пришел туда делать репортаж о происходящих после выборов событиях.

Как передает Tut.by, в тот вечер журналиста задержала милиция, а потом его отвезли в ИВС. Суд назначил журналисту наказание - 10 суток административного ареста, но в изоляторе Казакевич провел 5. Вышел 14 августа, когда в стране отпускали многих задержанных после выборов.

Позже областной суд отменил решение районного и отправил дело на новое рассмотрение. Заседание состоялось 28 сентября, судья - Вероника Борисова.

В материалах дела было сказано, что скандирующего лозунги Дмитрия Казакевича задержали около 21.20 возле ресторана «Журавинка» на Московском проспекте. Однако три свидетеля задержания заявили, что видели журналиста не там, а в 500 метрах от «Журавинки» - на мемориальной части площади Победы. Также они заявили, что лозунгов Казакевич не выкрикивал и никакой символики при себе не имел.

Судья опросила свидетеля со стороны обвинения, контролера в/ч 5524 Виталия Грудинского. Он заявил, что не знает Казакевича:

- Я его не знаю. Возможно, мы и доставляли в РОВД или ИВС этого гражданина. Но я вам точно не скажу: он это или нет.

Военнослужащий сообщил, что рапорт, подписанный его фамилией, писал не он. И протокол на журналиста он тоже не составлял:

- Нет, я ничего такого не составлял, почерк здесь не мой и подпись не моя, - цитирует Грудинского Tut.by.

После этого судья объявила перерыв, а затем прекратила административное дело - за недосказанностью вины. И принесла извинения журналисту.

- Судья Вероника Борисова публично принесла мне извинение от имени суда. Я такого не ожидал! Это прецедент в Беларуси после выборов, чтобы журналист, которого обвиняли в участии в несанкционированной акции, вышел из суда невиновным. Но я планирую подавать иск на компенсацию морального и материального ущерба - пять суток я провел в ИВС, - передает Tut.by слова Дмитрия Казакевича.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова на своей странице в Facebook написала, что в соответствии с ч. 2 ст. 13-1.4 ПИКоАП в случае прекращения дела об административном правонарушении в связи с недоказанностью виновности физического лица, в отношении которого ведется административный процесс в совершении административного правонарушения, орган, ведущий административный процесс, ОБЯЗАН принести лицу официальные извинения за причиненный вред.

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