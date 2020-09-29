На Форуме регионов рассказали, когда отменят роуминг между Беларусью и Россией

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На пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России обсудили отмену роуминга в Союзном государстве. Этот вопрос подняла председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

- Идею об отмене роуминга высказали на одном из прошлых форумов регионов, ее одобрили президенты Беларуси и России. Но решение вопроса затянулось, - заявила Матвиенко. - А так хочется, чтобы наши граждане теснее общались между собой, чтобы ближе стали представители бизнеса. В Евросоюзе роуминг давно отменили, а почему мы не можем? Думаю, не такие уж большие потери будут для сотовых операторов.

О ходе переговоров рассказал вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко:

- Вопрос находится на контроле профильных министерств двух стран. Осталось окончательно досогласовать все нюансы работы операторов связи. Все шло к тому, что мы разрешим этот вопрос как раз к нашему Форуму регионов, но сотовые операторы попросили взять паузу. Думаю, в ближайшем будущем вопрос решится.