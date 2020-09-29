В Гродно водитель автобуса за рулем потерял сознание, а автобус продолжил движение

В Гродно городской автобус врезался в столб. Фото: ГАИ Гродно.

Дорожно-транспортное происшествие с городским автобусом в Гродно произошло утром вторника, 29 сентября. Подробности аварии пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома сообщила в официальном сообществе в ВКонтакте.

ДТП случилось в областном центре примерно в 10.00 на кольцевой развязке на проспекте Космонавтов. Автобус ехал по маршруту, направляясь от улицы Магистральная в сторону улицы Белуша. В какой-то момент на кольце водителю стало плохо, и он потерял сознание прямо за рулем.

Водитель автобуса потерял сознание прямо во время движения. Фото: ГАИ Гродно.

- Автобус при этом продолжил движение. Он врезался в бордюрный камень, заехал на газон, на кольцо, а затем, все еще не останавливаясь, еще в один бордюр и затем уже в столб осветительной мачты. Тогда автобус прекратил движение, - рассказали в ГАИ.

В аварии никто из пассажиров не пострадал, однако водителя на скоро» доставили в больницу. Проводится разбирательство.

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