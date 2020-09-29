Минобороны РФ: российская армия будет защищать интересы Беларуси «в любых условиях»

Учения "Славянское братство" в 2017 году
Фото: Сергей ГАПОН
Выступая на VII Форуме регионов Беларуси и России, замминистра обороны РФ Андрей Картаполов заявил, что Минск и Москва продолжат сотрудничество в военной сфере. А в планах - выполнить большую часть совместных мероприятий, запланированных на этот год. Идет работа над совершенствованием системы совместной подготовки Вооруженных сил на 2021-й и последующие годы. Развиваются различные виды интеграции между предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
По словам представительства ведомства, Россия и Беларусь принимают ответные меры в противовес размещению войск НАТО в Европе. Например, проводят совместные учения: на днях завершилось «Славянское братство», а в октябре пройдет «Нерушимое братство».
- Вооруженные силы России, верные союзническим обязательствам, выполнят все поставленные задачи по защите интересов наших народов и обеспечения безопасности Союзного государства в любых условиях, - цитирует Андрея Картаполова агентство «Интерфакс-Запад».
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