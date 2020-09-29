Возобновились переговоры по стоимости российского газа для Беларуси, цена может снизиться уже с января 2021 года

Владимир Семашко рассказал, что снижение стоимости поставок российского газа будет поэтапным. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что белорусская и российская стороны продвинулись вперед в переговорах о стоимости российского газа, проинформировало агентство ТАСС со слов Владимира Семашко, белорусского посла в России.

Так, Семашко заявил, что уже с 1 января 2021 года газ для Беларуси может подешеветь. Посол добавил, что он лично 11 сентября на встрече с Алексеем Миллером, главой «Газпрома», беседовал об условиях поставок российского газа в Беларусь. Не озвучивая нюансов переговоров, Семашко заметил, что продвижение в понимании этого вопроса достигнуто:

- Поработали плодотворно, поговорили, в главных вопросах достигли консенсуса. Это (Прим.: снижение цены на газ для Беларуси) будет поэтапным движением и, скорее всего, некий шаг будет уже с 1 января 2021 года, - пояснил посол Беларуси в России.

Также Семашко добавил, что общий рынок в Союзном государстве может быть создан через два года - в январе 2022-го.

Напомним, весной 2020-го власти Беларуси высказывали недовольство условиями поставок российского газа. Сейчас еще идет разрешение этого спора и достижение договоренностей по стоимости на энергоносители.

Еще Семашко заявил журналистам, что официальные Минск и Москва вернулись к переговорам по "дорожным картам".

- Они (Прим.: "дорожные карты"), не знаю, как будут называться, но их необходимо актуализировать по времени. Из трех десятков карт, 28 с половиной были согласованы. Карты по цене на газ, компенсации налогового маневра по нефти еще требуют детального обсуждения, а все остальные уже согласованы, - констатировал дипломат.

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