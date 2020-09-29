В Толочине трое подростков избили и ограбили нетрезвого дальнобойщика

В отношении подростков следователи возбудили уголовное дело Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Два водителя большегруза приехали в Толочин для загрузки и остались там на ночлег. Скоротать время решили за спиртными напитками. Когда у мужчин внезапно закончился алкоголь, а посиделки были в самом разгаре, напарники решили сходить за добавкой. Прикупив горячительное, они направились назад к машине, но, на их беду, повстречали компанию молодых людей.

По словам дальнобойщиков, подростки решили проводить нетрезвых мужчин. По пути один из водителей достал новый мобильный телефон, который чрезвычайно заинтересовал одного из парней. Не долго думая, он напал на владельца смартфона и начал его избивать. На подмогу подростку пришли его друзья, а напарник водителя убежал.

В конце концов подозреваемые отобрали у мужчины телефон. Ограбленный водитель не стал обращаться в милицию, а об этой истории, возможно, стало известно благодаря его жене. Как передает УВД Витебского облисполкома, супруга весь день не могла дозвониться мужу и вместе с владельцем груза поехала в Толочин.

Прибыв в райцентр, они отправились в местный РОВД. Вскоре сотрудники уголовного розыска установили личности всех участников налета. Выяснилось, что все трое подозреваемых - учащиеся различных учебных заведений. Им от 15 до 17 лет. В отношении них следователи возбудили уголовное дело. У парней изъяли мобильный телефон стоимостью 500 рублей.

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