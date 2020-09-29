На Гомельщине проведут проверку органов территориальной обороны - войск, созываемых только на время войны

Территориальные войска регулярно проходят обучение. Фото: Белорусская военная газета "Во славу Родины".

О том, что в Гомельской области начинается комплексная проверка органов управления территориальной обороны, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Уточняется, что проверка состоится в рамках плана подготовки ВС на этот год и преследует цель - оценить эффективность системы территориальной обороны.

Стартует комплексная проверка на Гомельщине 29 сентября, а завершится 16 октября 202 года. За это время проверят уровень готовности к мобилизации областных территориальных войск, эффективность в управлении войсками местных исполкомов и распорядительных органов, подготовку к выполнению задач и воинских частей территориальных войск.

Напомним, войска территориальной обороны Беларуси - род войск, созываемых только на время войны или в период напряженной военно-политической ситуации. Войска ТерО имеют вспомогательное назначение и состоят из отбывших военную службу лиц в запасе.

- Территориальная оборона - важный объединяющий фактор между государством и гражданским обществом, позволяющий сплотить и мобилизовать народ к обороне, к борьбе с противником, привлечь местные ресурсы для общего дела, - ранее сообщали в Минобороны.

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