МВД готовится к изготовлению ID-карт и биометрических паспортов: специальные устройства будут получать информацию всего за 10 минут

Белорусы могут менять паспорта на новые биометрические не сразу, а когда у старого выйдет срок действия. Фото: sb.by.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что выдавать новые биометрические паспорта и ID-карты белорусам начнут уже в январе 2021 года. Осталось чуть более трех месяцев, вот на каком этапе подготовка.

Во все подразделения по гражданству и миграции в Беларуси в самое ближайшее время должны поступить комплексы по снятию биометрических данных - информации, необходимой для изготовления ID-карт и биометрических паспортов, пишет sb.by. Для этих целей уже закуплено 284 стационарных комплекса для снятия биометрики, а также 65 мобильных устройств. Считывать информацию устройства будут всего за 10 минут. Подробнее о процедуре рассказал Павел Хрищенович - замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД.

- На фотографирование, снятие отпечатков пальцев и фиксирование личной подписи потребуется примерно 10 минут, - пояснил представитель МВД. - В ID-карте содержится чип с дуальным интерфейсом, контактным и бесконтактным. На одной части находится приложение ИКАО с биометрией, на второй - криптографический токен аутентификации с электронно-цифровой подписью.

Сколько будут стоить новые документы для белорусов?

Как и с обычными паспортами, детям до 14 лет ID-карты будут выдавать бесплатно. Пенсионеры, инвалиды І и ІІ групп, а также некоторые другие социально уязвимые группы граждан должны будут заплатить одну базовую (Прим.: 27 рублей). Остальные категории населения будут оплачивать 1,5 базовые величины (Прим.: 40,5 белрубля). На изготовление нового удостоверения личности потребуются от 5 до 15 рабочих дней.

С получением ID-карт белорусов власти обещают не торопить: наши нынешние паспорта будут действительны до истечения указанного в них срока.

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