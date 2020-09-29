В Минске с высоты 9-го этажа рухнула люлька с рабочим: он погиб

Фото: Телеграм-канал Следственного комитета Беларуси

ЧП произошло 28 мая в 17.00. На территории строительного объекта на проспекте Любимова с высоты 9-го этажа рухнула подвесная монтажная люлька, в которой находился 33-летний рабочий. Он умер на месте от полученных травм.

Установлено, что мужчина работал на высоте без предохранительного пояса и специальных защитных и страховочных ограждений. Также известно, что потерпевший не прошел соответствующий инструктаж по технике безопасности.

Эксперты зафиксировали следовую картину места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Опрошены сотрудники организации, изъята документация по охране труда и технике безопасности.

«По факту нарушения правил безопасности строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь), возбуждено уголовное дело», - сообщает телеграм-канал Следственного комитета Беларуси.

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